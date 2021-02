Visite a parenti e amici. Zona rossa, arancione e gialla: le regole sugli spostamenti (Di martedì 23 febbraio 2021) Il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo confermato dal governo Draghi nel nuovo decreto riafferma la volontà di arginare la circolazione del virus attraverso la limitazione dei ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo confermato dal governo Draghi nel nuovo decreto riafferma la volontà di arginare la circolazione del virus attraverso la limitazione dei ...

