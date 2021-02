Uae Tour, Pogacar trionfa in salita e rafforza il primato (Di martedì 23 febbraio 2021) Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa dell'Uae Tour, 166 chilometri e arrivo in salita a Jebel Hafeet (10,8 km quasi al 7% medio di pendenza). Il 22enne sloveno della Uae - Emirates, maglia gialla del ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 febbraio 2021) Tadejha vinto la terza tappa dell'Uae, 166 chilometri e arrivo ina Jebel Hafeet (10,8 km quasi al 7% medio di pendenza). Il 22enne sloveno della Uae - Emirates, maglia gialla del ...

Cicloweb_it : Tadej Pogacar trionfa nello spettacolare duello con Adam Yates all’UAE Tour - gruppo_compatto : UAE Tour ???? (2.UWT), Stage 3: Tadej Pogacar batte Adam Yates allo sprint e si conferma leader della corsa - Eurosport_IT : ?? Si stacca di qualche metro ?? Fa 'l'elastico' ? Poi l'attacco improvviso Che azione di Pogacar a Jebel Hafeet: be… - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: Pogacar e Yates in testa alla corsa! Si stacca Nibali - #terza #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: Pogacar e Yates in testa alla corsa! Si stacca Nibali - #terza #tappa… -