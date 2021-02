Sfilate a Milano, il calendario di febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Dal 24 febbraio al 1 marzo 2021 andranno in scena, in modo interamente digitale, le collezioni Autunno Inverno 2021-2022. Tantissimi gli eventi in calendario da seguire in diretta dal sito della Camera della Moda Italiana e dai siti ufficiali dei brand. Ecco il calendario delle Sfilate donna e in alcuni casi donna e uomo di Milano. Tutte le foto delle Sfilate saranno pubblicate nella nostra sezione dedicata. Sono indicate co “***” gli show in cui sfileranno le colleziono donna e uomo insieme. Mercoledì 24 febbraio 10:00 A TRIBUTE TO BEPPE MODENESE 10:15 WE ARE MADE IN ITALY (BLACK LIVES MATTER IN ITALIAN FASHION – COLLECTIVE) 11:00 MISSONI 11:30 SIMONA MARZIALI – MRZ 12:00 CALCATERRA 12:30 GIUSEPPE BUCCINNÀ 13:00 ALBERTA ... Leggi su amica (Di martedì 23 febbraio 2021) Dal 24al 1 marzoandranno in scena, in modo interamente digitale, le collezioni Autunno Inverno-2022. Tantissimi gli eventi inda seguire in diretta dal sito della Camera della Moda Italiana e dai siti ufficiali dei brand. Ecco ildelledonna e in alcuni casi donna e uomo di. Tutte le foto dellesaranno pubblicate nella nostra sezione dedicata. Sono indicate co “***” gli show in cui sfileranno le colleziono donna e uomo insieme. Mercoledì 2410:00 A TRIBUTE TO BEPPE MODENESE 10:15 WE ARE MADE IN ITALY (BLACK LIVES MATTER IN ITALIAN FASHION – COLLECTIVE) 11:00 MISSONI 11:30 SIMONA MARZIALI – MRZ 12:00 CALCATERRA 12:30 GIUSEPPE BUCCINNÀ 13:00 ALBERTA ...

infogiomilano : Milano Fashion Week L'evento con la presentazione delle Collezioni Donna Autunno-Inverno, quest'anno è in programma… - ADM_assdemxmi : RT @inLOMBARDIA: Come ogni anno, è arrivata la Milano Fashion Week Donna. Quest’anno però tutti potranno partecipare: sarà totalmente digit… - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: Inizia oggi, 23 febbraio e va avanti fino al 1º marzo, ecco cosa succederà - EmilianoVerga : RT @inLOMBARDIA: Come ogni anno, è arrivata la Milano Fashion Week Donna. Quest’anno però tutti potranno partecipare: sarà totalmente digit… - Glitteringwoman : Secondo Bloomberg #NewYork, #Londra, #Milano e #Parigi potrebbero perdere oltre 600 milioni di dollari in attività… -