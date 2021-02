Isola dei Famosi 2021, ci saranno due fazioni? Intanto si aggiungono altri due nomi al cast (Di martedì 23 febbraio 2021) Le novità circa l’Isola dei Famosi 2021 sembrano non finire mai e, proprio oggi, TVBlog avrebbe riportato la notizia secondo la quale Roberto Ciufoli e Giuseppe Maddaloni entreranno a far parte del cast. Ma in due vesti diverse. Iniziamo dal comico Roberto Ciufoli, da tutti conosciuto per le sue performance con la Premiata Ditta (del magico quartetto facevano parte Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno). Roberto Ciufoli, dunque, salperà per l’Honduras in qualità di naufrago. Il suo nome si unisce alla lunga lista di vip che intraprenderanno questa avventura selvaggia. C’è da dire che Ciufoli potrebbe essere un ottimo concorrente: già in passato si era ritrovato in situazioni “estreme” perché ex concorrente del reality La Talpa, condotto da Paola Perego. Ma non è tutto. Pare che dovremo dire addio ... Leggi su trendit (Di martedì 23 febbraio 2021) Le novità circa l’deisembrano non finire mai e, proprio oggi, TVBlog avrebbe riportato la notizia secondo la quale Roberto Ciufoli e Giuseppe Maddaloni entreranno a far parte del. Ma in due vesti diverse. Iniziamo dal comico Roberto Ciufoli, da tutti conosciuto per le sue performance con la Premiata Ditta (del magico quartetto facevano parte Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno). Roberto Ciufoli, dunque, salperà per l’Honduras in qualità di naufrago. Il suo nome si unisce alla lunga lista di vip che intraprenderanno questa avventura selvaggia. C’è da dire che Ciufoli potrebbe essere un ottimo concorrente: già in passato si era ritrovato in situazioni “estreme” perché ex concorrente del reality La Talpa, condotto da Paola Perego. Ma non è tutto. Pare che dovremo dire addio ...

IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - IsolaDeiFamosi : #GFVIPPARTY goes... CHOC! Proprio ora Awed, Simone Paciello, ha annunciato di essere il primo naufrago ufficiale de… - pewmat : @scivoIizia Pensa che dopo dovrai mutare tutto ció che è Isola dei Famosi related?? - austerix22 : @XhavaraEla @chanvndIerbong Ma chi cazzo siete per dire che lei ha strumentalizzato il coming out, quando è da iniz… -