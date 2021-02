Intervista doppia a Nelson dei Rovere e Mameli, usciti con il singolo Freddo Cane (Di martedì 23 febbraio 2021) Da mesi i fan sottolineavano sui social una certa somiglianza tra Nelson (il cantante dei Rovere) e Mameli, e cosa potevano fare quindi se non ritrovarsi nella stessa stanza per scoprire se fossero davvero così simili? Ed è proprio cosi che è nato Freddo cane, il singolo dei Rovere feat. Mameli uscito il 12 febbraio. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 febbraio 2021) Da mesi i fan sottolineavano sui social una certa somiglianza tra Nelson (il cantante dei Rovere) e Mameli, e cosa potevano fare quindi se non ritrovarsi nella stessa stanza per scoprire se fossero davvero così simili? Ed è proprio cosi che è nato Freddo cane, il singolo dei Rovere feat. Mameli uscito il 12 febbraio.

Dar_Quar : RT @TV2000it: .@DemetrioAlbe e Don Alessio Albertini, due fratelli, due vocazioni. Ma la passione per lo sport e il calcio li accomuna Ai… - stem_ai : RT @MESAnetwork: Continua il ciclo di interviste dedicato alle nostre colleghe laureate in materie #STEM. Le protagoniste di oggi sono Fra… - MESAnetwork : Continua il ciclo di interviste dedicato alle nostre colleghe laureate in materie #STEM. Le protagoniste di oggi s… - Tartaruga1991L : INTERVISTA DOPPIA - Pioli Vs Conte - TV2000it : .@DemetrioAlbe e Don Alessio Albertini, due fratelli, due vocazioni. Ma la passione per lo sport e il calcio li acc… -