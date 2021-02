Di Marzio: non ci sono stati contatti tra Sarri e De Laurentiis dopo il sondaggio post Verona (Di martedì 23 febbraio 2021) Gianluca Di Marzio sul proprio sito ha riepilogato la situazione relativa a Maurizio Sarri, attraverso la posizione fatta filtrare dal suo agente Fali Ramadani. L’allenatore non ha incontrato i dirigenti della Fiorentina e non ha avuto alcun contatto recente con il Napoli per il momento. Un contatto tra le parti in realtà c’è stato ma risale al post Iachini, prima che la società scegliesse Prandelli. Ma Sarri non se la sentì di subentrare in corsa. Una storia vecchia, che non ha avuto sviluppi nuovi. Così come gli accostamenti recenti legati ad un suo ritorno al Napoli per l’immediato o per la prossima stagione. dopo la sconfitta di Verona, il sondaggio esplorativo di De Laurentiis non ha portato infatti ad approfondimenti tra il Napoli e Ramadani. Né ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Gianluca Disul proprio sito ha riepilogato la situazione relativa a Maurizio, attraverso la posizione fatta filtrare dal suo agente Fali Ramadani. L’allenatore non ha incontrato i dirigenti della Fiorentina e non ha avuto alcun contatto recente con il Napoli per il momento. Un contatto tra le parti in realtà c’è stato ma risale alIachini, prima che la società scegliesse Prandelli. Manon se la sentì di subentrare in corsa. Una storia vecchia, che non ha avuto sviluppi nuovi. Così come gli accostamenti recenti legati ad un suo ritorno al Napoli per l’immediato o per la prossima stagione.la sconfitta di, ilesplorativo di Denon ha portato infatti ad approfondimenti tra il Napoli e Ramadani. Né ...

