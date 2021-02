Benevento | paziente elogia il “San Pio” | “Mi sono sentito importante | non un malato qualsiasi”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– I sanitari ospedalieri nella difficile congiuntura pandemicastati definiti eroi; sapienti professionisti ed uomini dal cuore d’oro losempre, in ogni circostanza. A ribadirlo è ancora una volta unaffidatosi alle cure del nosocomio sannita. In un’articolata missiva al Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, ed al Direttore della U.O.C. di Pneumologia, Mario Del Donno, spiega che, affetto da “atavici problemi di respirazione, non dovuti a Covid 19“, è stato “accolto con un garbo ed una gentilezza unici sì da tutto il personale incontrato” e rasserenato dalla spiegazione “altamente professionale” e con “semplicità di termini” riguardo agli esami strumentali cui sarebbe stato sottoposto. Si è, pertanto, di esprimere ...

ottopagine : San Pio, un paziente ringrazia per la cura e l'umanità #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento paziente

anteprima24.it

. Nessun decesso, un solo nuovo ricovero e due nuove dimissioni. Notizie decisamente ... 11 nel reparto malattie infettive, sette sono in medica d'urgenza sub intensiva area covid, un...... dove il 20 febbraio del 2020 fu identificato il "1 ". Il momento più alto della ... L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri diha avuto il privilegio di essere presente alla ...Benevento – I sanitari ospedalieri nella difficile congiuntura pandemica sono stati definiti eroi; sapienti professionisti ed uomini dal cuore d’oro lo sono sempre, in ogni circostanza. A ribadirlo è ...A ribadirlo è ancora una volta un paziente affidatosi alle cure del nosocomio sannita. In un’articolata missiva al Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, ed al Direttore della U.O.C. di ...