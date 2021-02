Attanasio: il video dell'attentato in Congo. La sparatoria con i ranger (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 febbraio 2021 - Un video mostra alcuni momenti dell'attacco contro Luca Attanasio . NeI filmato le urla e gli spari dei soldati che cercano di respingere i ribelli, che avevano ormai in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 febbraio 2021 - Unmostra alcuni momenti'attacco contro Luca. NeI filmato le urla e gli spari dei soldati che cercano di respingere i ribelli, che avevano ormai in ...

La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - repubblica : Diego Bianchi: 'La casa di Attanasio era quella di tutti gli italiani in Congo' - Agenzia_Ansa : Salvatore Attanasio, il padre di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo, parla in un… - alecalzetta : RT @repubblica: Diego Bianchi: 'La casa di Attanasio era quella di tutti gli italiani in Congo' - ZenatiDavide : Attacco in Congo, la Camera ricorda Attanasio e Iacovacci: il minuto di silenzio poi il lungo applauso. Fico: “Atto… -