America's Cup, Luna Rossa e Team New Zealand verso la Yacht Declaration: la data della stazza. Cosa succede? Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: mancano ormai dieci giorni all'inizio dell'attesissimo match race tra Luna Rossa e Team New Zealand. In palio la America's Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Si incomincerà sabato 6 marzo nella baia di Auckland: l'equipaggio italiano dovrà cercare l'impresa nella tana dei neozelandesi, pronti a difendere la Vecchia Brocca. Si preannuncia una serie conclusiva particolarmente intensa e appassionante, i padroni di casa partiranno con i favori del pronostico ma Team Prada Pirelli sembra avere tutte le carte in regola per sognare in grande. Le prime due regate sono previste il 6 marzo, ma la Coppa America è già iniziata a distanza e vivrà un importantissimo atto lunedì 1° marzo: il nuovo mese incomincerà con la cosiddetta ...

