Thales Alenia Space, rinnovato contratto con Northrop Grumman per rifornimento ISS (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il contratto tra Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e Northrop Grumman è stato rinnovato per la fornitura di altri 2 nuovi moduli cargo pressurizzati, ossia la diciottesima e diciannovesima missione Cygnus di rifornimento cargo alla ISS (International Space Station). Cygnus è composto da due sezioni principali: il modulo di servizio di Northrop Grumman e il modulo di carico pressurizzato (Pressurized Cargo Module PCM), sviluppato e costruito da Thales Alenia Space. Le missioni Cygnus sono state cruciali per il rifornimento sicuro della ISS dal 2013, trasportando un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Iltra, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), eè statoper la fornitura di altri 2 nuovi moduli cargo pressurizzati, ossia la diciottesima e diciannovesima missione Cygnus dicargo alla ISS (InternationalStation). Cygnus è composto da due sezioni principali: il modulo di servizio die il modulo di carico pressurizzato (Pressurized Cargo Module PCM), sviluppato e costruito da. Le missioni Cygnus sono state cruciali per ilsicuro della ISS dal 2013, trasportando un ...

