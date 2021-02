Coppia uccisa e fatta a pezzi, si cerca dna su tracce biologiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Affidato dalla procura di Firenze l'incarico al Ris di Roma per estrapolare eventuali sequenze di Dna dalle tracce biologiche repertate nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio dei coniugi ... Leggi su lanazione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Affidato dalla procura di Firenze l'incarico al Ris di Roma per estrapolare eventuali sequenze di Dna dallerepertate nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio dei coniugi ...

qn_lanazione : #Firenze. #Coppia uccisa e fatta a pezzi, si cerca #dna su #tracce #biologiche - solinvictus137 : @M_gabanelli 'Ne ammazzano una al giorno' No. Nel 2020 (Gen-Ott) è stata uccisa una donna ogni 3,3 giorni; in ambit… - Nevermore_82 : @lavendersyndro Come nessuna coppia uccisa ?? - lavendersyndro : Giornata di oggi dell'introversa Viola: -fatto colazione -sbagliato pullman -nessuna giovane coppia uccisa Direi bene dai - Marisa39954314 : @MdGOfficial scusi devo fare una domanda. Commissario Ricciardi che dicono siano in ordine cronologico i film con… -