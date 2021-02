Cagliari | esonerato Di Francesco Semplici è il nuovo allenatore

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Cagliari, esonerato mister Eusebio Di Francesco - Pippoevai : RT @cmdotcom: #Cagliari, UFFICIALE: esonerato Di Francesco, arriva Semplici. Capozucca è il nuovo direttore sportivo - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Cagliari, UFFICIALE: esonerato Di Francesco, arriva Semplici. Capozucca è il nuovo direttore sportivo - EuropaCalcio : #Cagliari, #DiFrancesco esonerato. #Semplici atterrato ad Elmas, #Capozucca nuovo ds - #EuropaCalcio - ZILIOCCHI1 : Oggi una bella notizia: Il Cagliari finalmente ha cambiato allenatore! Esonerato di Francesco... Era ora! Nuovo all… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari esonerato

La rivoluzione è servita: ilhaufficialmente Eusebio Di Francesco , nonostante il contratto appena rinnovato fino al 30 giugno 2023, decidendo di affidarsi a Leonardo Semplici , che torna così a sedersi su una ..." Adesso è ufficiale: Leonardo Semplici è il nuovo allenatore del. L'ex tecnico della Spal, che prende il posto dell'Eusebio Di Francesco, ha firmato un contratto con il club sino al 30 giugno 2022. Assieme al mister arrivano in rossoblù Andrea ...Passaggi — Il primo passo dell’avventura sarda di Semplici, che sostituisce al Cagliari l’esonerato Di Francesco, sarà quello di visitare in mattinata il centro sportivo di Asseminello per conoscere ...CAGLIARI - Il Cagliari riparte ufficialmente da Leonardo Semplici, successore di quell'Eusebio Di Francesco esonerato stamattina. Lo ha comunicato il club sardo con una nota dalla quale si apprende ch ...