Attentato in Congo: muore Vittorio Iacovac in forza al Battaglione Gorizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Deceduti il diplomatico Luca Attanasio e il militare Vittorio Iacovacci, che era nello stesso convoglio. L’Attentato è avvenuto nel percorso tra Goma e Bukavu da parte, secondo le prime informazioni, di un commando terroristico che ha utilizzato armi leggere. Sulla dinamica e il movente in corso accertamenti. Per i media, ‘tentativo di rapimento’. Si chiamava Vittorio Iacovacci il carabiniere ucciso nell’Attentato in Congo dove ha perso la vita anche l’ambasciatore italiano. Iacovacci aveva 30 anni ed era originario di Sonnino, in provincia di Latina. Apparteneva al 13/o Reggimento carabinieri “Friuli Venezia Giulia” con sede a Gorizia. Dalla sede del Reggimento non è stata per ora rilasciata alcuna dichiarazione. Il comandante ... Leggi su udine20 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Deceduti il diplomatico Luca Attanasio e il militareci, che era nello stesso convoglio. L’è avvenuto nel percorso tra Goma e Bukavu da parte, secondo le prime informazioni, di un commando terroristico che ha utilizzato armi leggere. Sulla dinamica e il movente in corso accertamenti. Per i media, ‘tentativo di rapimento’. Si chiamavaci il carabiniere ucciso nell’indove ha perso la vita anche l’ambasciatore italiano.ci aveva 30 anni ed era originario di Sonnino, in provincia di Latina. Apparteneva al 13/o Reggimento carabinieri “Friuli Venezia Giulia” con sede a. Dalla sede del Reggimento non è stata per ora rilasciata alcuna dichiarazione. Il comandante ...

