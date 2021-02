Non c’è Draghi senza Salvini (Di domenica 21 febbraio 2021) Per effetto del caos grillino, Matteo Salvini si ritrova in mano la pistola con cui non adesso, ma al momento buono, potrebbe far fuori il governo di SuperMario. È una banale questione di numeri: tolti i 16 pentastellati ostili a Draghi, il centrodestra è decisivo in Senato; tutti gli altri insieme non farebbero maggioranza; o magari quota 160 verrebbe superata, però di pochissimo, con uno scarto talmente minuscolo che poi sarebbe un inferno governare. Per tirare avanti, è vero, basterebbe aggiungere i 52 senatori Forza Italia; e difatti qualcuno nel Pd continua a sperare che tempo qualche mese, con l’aiuto di Berlusconi, la Lega possa venire espulsa a pedate nel didietro e rispedita all’opposizione insieme con i Fratelli d’Italia. Il sogno a occhi aperti si chiama “maggioranza Ursula”, dal nome dell’alleanza Popolari-Socialisti-Verdi che ha eletto la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Per effetto del caos grillino, Matteosi ritrova in mano la pistola con cui non adesso, ma al momento buono, potrebbe far fuori il governo di SuperMario. È una banale questione di numeri: tolti i 16 pentastellati ostili a, il centrodestra è decisivo in Senato; tutti gli altri insieme non farebbero maggioranza; o magari quota 160 verrebbe superata, però di pochissimo, con uno scarto talmente minuscolo che poi sarebbe un inferno governare. Per tirare avanti, è vero, basterebbe aggiungere i 52 senatori Forza Italia; e difatti qualcuno nel Pd continua a sperare che tempo qualche mese, con l’aiuto di Berlusconi, la Lega possa venire espulsa a pedate nel didietro e rispedita all’opposizione insieme con i Fratelli d’Italia. Il sogno a occhi aperti si chiama “maggioranza Ursula”, dal nome dell’alleanza Popolari-Socialisti-Verdi che ha eletto la ...

