Allenatore Cagliari, nuovi contatti con Semplici: le ultime (Di domenica 21 febbraio 2021) Leonardo Semplici è sempre il candidato numero uno per sedere sulla panchina del Cagliari: contatti nelle ultime ore Eusebio Di Francesco è virtualmente esonerato e il Cagliari è alla ricerca di un nuovo Allenatore. Secondo Gianluca Di Marzio sta andando in scena un vero e proprio casting con un nome in pole position. Il preferito dalla dirigenza rossoblù è Leonardo Semplici con il quale vanno registrati nuovi contatti nelle ultime ore. Il Cagliari sta cercando un’intesa con il 53enne fiorentino che ha chiesto uno stipendio in linea con quello in essere alla Spal e la possibilità di lavorare con il suo staff. Sullo sfondo rimangono sempre vive le ipotesi Donadoni ed Andreazzoli. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Leonardoè sempre il candidato numero uno per sedere sulla panchina delnelleore Eusebio Di Francesco è virtualmente esonerato e ilè alla ricerca di un nuovo. Secondo Gianluca Di Marzio sta andando in scena un vero e proprio casting con un nome in pole position. Il preferito dalla dirigenza rossoblù è Leonardocon il quale vanno registratinelleore. Ilsta cercando un’intesa con il 53enne fiorentino che ha chiesto uno stipendio in linea con quello in essere alla Spal e la possibilità di lavorare con il suo staff. Sullo sfondo rimangono sempre vive le ipotesi Donadoni ed Andreazzoli. Leggi su ...

corradone91 : RT @NicoSchira: Si stringe il cerchio in casa #Cagliari per la scelta del nuovo allenatore: nuovi contatti con Leonardo #Semplici per risol… - ArtisticParley : RT @paoloigna1: Cagliari e nuovo allenatore: quella curiosa imposizione di Calzona - infoitsport : Cagliari, casting per il nuovo allenatore: non solo Semplici, anche un ex Napoli in lizza - paoloigna1 : Cagliari e nuovo allenatore: quella curiosa imposizione di Calzona - SkySport : Cagliari, Donadoni si allontana: ballottaggio Semplici-Andreazzoli -