Un anno fa iniziava l’incubo covid in Italia | da allora oltre 95mila morti

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnfa l’conosceva il suo primo caso accertato di coronavirus, il 38enne Mattia Maestri di Codogno. Il giorno dopo, il 21 febbraio, si registrava il primo morto. Una lunga scia di vittime che, ad oggi, ha raggiunto quota 95.235. Dodici mesi di provvedimenti, restrizioni e lockdown. Ini casi disono stati 2.780.882, di cui 382.448 attualmente positivi. Il presidente del Css Locatelli: “Investire in sanità salva vite e fa risparmiare. Il giorno più triste il 27 marzo con il picco decessi, e il 3 aprile, con le terapie intensive occupate come mai prima. Il momento più bello il 27 dicembre, giorno del ‘vaccine-day'”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

