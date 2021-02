Il Reddito di cittadinanza ad altri 145 mafiosi. Erano già condannati, ma all’Inps era sfuggito (Di sabato 20 febbraio 2021) condannati per mafia e affiliati alle più potenti cosche del Palermitano, e lo stesso percettori del Reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza ha fatto emergere l’ennesima vergogna che travolge il sussidio. E che, per le dimensioni dello scandalo, si pone come un altro caso particolarmente più eclatante. I mafiosi sovvenzionati dallo Stato col Reddito di cittadinanza, infatti, in questo caso sono ben 145. Basta una dichiarazione mendace e il gioco è fatto Il meccanismo con cui i 145 mafiosi hanno ottenuto il Reddito di cittadinanza direttamente o per il tramite dei loro familiari è sempre lo stesso, caratterizzato da una sconfortante semplicità: hanno presentato dichiarazioni mendaci. La Gdf li ha scoperti con un controllo a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021)per mafia e affiliati alle più potenti cosche del Palermitano, e lo stesso percettori deldi. La Guardia di Finanza ha fatto emergere l’ennesima vergogna che travolge il sussidio. E che, per le dimensioni dello scandalo, si pone come un altro caso particolarmente più eclatante. Isovvenzionati dallo Stato coldi, infatti, in questo caso sono ben 145. Basta una dichiarazione mendace e il gioco è fatto Il meccanismo con cui i 145hanno ottenuto ildidirettamente o per il tramite dei loro familiari è sempre lo stesso, caratterizzato da una sconfortante semplicità: hanno presentato dichiarazioni mendaci. La Gdf li ha scoperti con un controllo a ...

