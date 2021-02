Il giallo della principessa Latifa. Dubai si difende: "È accudita a casa" (Di sabato 20 febbraio 2021) Non è prigioniera ma è “accudita a casa sua”. Interviene la casa reale di Dubai a chiarire, con una buona dose di ambiguità, la sorte della principessa Latifa, figlia del potente e ricchissimo emiro Mohammed Rashid al Maktoum, che tre giorni fa era riuscita fortunosamente ad inviare all’estero alcuni video girati di nascosto e diffusi dalla Bbc nei quali si diceva “ostaggio” del padre, dopo un clamoroso e fallito tentativo di fuga nel 2018, e chiedeva aiuto.In un comunicato rilasciato dall’ambasciata degli Emirati Arabi a Londra, la famiglia reale sottolinea che la principessa, 35 anni, viene “accudita a casa sua” da familiari e medici dove si sta “riprendendo” da un problema di salute di tipo psichiatrico. “In ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Non è prigioniera ma è “sua”. Interviene lareale dia chiarire, con una buona dose di ambiguità, la sorte, figlia del potente e ricchissimo emiro Mohammed Rashid al Maktoum, che tre giorni fa era riuscita fortunosamente ad inviare all’estero alcuni video girati di nascosto e diffusi dalla Bbc nei quali si diceva “ostaggio” del padre, dopo un clamoroso e fallito tentativo di fuga nel 2018, e chiedeva aiuto.In un comunicato rilasciato dall’ambasciata degli Emirati Arabi a Londra, la famiglia reale sottolinea che la, 35 anni, viene “sua” da familiari e medici dove si sta “riprendendo” da un problema di salute di tipo psichiatrico. “In ...

