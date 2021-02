Covid: altri 15mila casi, Colleferro e Carpineto zona rossa (Di sabato 20 febbraio 2021) Emergenza Covid, oggi 14.931 nuovi casi e 251 morti. Nel Lazio Colleferro e Carpineto Romano in zona rossa: “Forte presenza della variante inglese” Sono 14.931 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 15.479 di ieri. I tamponi sono 306.078, 9 mila piu’ di ieri, e il tasso di positivita’… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Emergenza, oggi 14.931 nuovie 251 morti. Nel LazioRomano in: “Forte presenza della variante inglese” Sono 14.931 i nuoviin Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 15.479 di ieri. I tamponi sono 306.078, 9 mila piu’ di ieri, e il tasso di positivita’… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Dati 20 febbraio: oltre 28mila morti in un anno In rialzo la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati , ieri al 7,1%, mentre aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva (+5) che negli altri reparti Covid (+17) Questo l'incremento di ...

L'onda del Covid riprende: 19 positivi a Civitavecchia, altri casi nel comprensorio Sono 72 i casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 4 ad Allumiere 19 a Civitavecchia 3 a Santa Marinella 2 a Tolfa Si registrano 2 decessi con patologie

Coronavirus, altri 14.931 casi e 251 vittime Il Sole 24 ORE Covid, Lombardia lenta perfino sui test rapidi. Moratti silura il dg e fa slittare la campagna: partirà solo… La campagna dovrebbe partire con 580 farmacie “allacciate” al sistema informatico regionale dove, su prenotazione, si potranno eseguire i test in convenzione con il SSR, al pari di altre regioni. Ma n ...

Coldiretti: gli agricoltori contribuiranno all'abbattimento dei cinghiali GENOVA - Arriva il via libera all'abbattimento dei cinghiali che, con l'emergenza Covid, si sono moltiplicati in Italia raggiungendo i 2 milioni di esemplari e "che spadroneggiano in città e campagne, ...

