Convocati Sassuolo per il Bologna: la lista di De Zerbi

Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Bologna: ecco l'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Bologna. Ancora out Romagna, Bourabia, Boga e Schiappacasse dall'elenco dei calciatori disponibili per il tecnico dei neroverdi. Tornano Chiriches e Ferrari. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.Centrocampisti: Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore.Attaccanti: Berardi, Caputo, Defrel, Haraslin, Oddei, Raspadori.

