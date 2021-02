Una Vita anticipazioni: URSULA propone uno strano patto a… (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nonostante il suo arresto, i telespettatori di Una Vita rivedranno presto il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena). Nelle prossime puntate italiane della telenovela, URSULA Dicenta (Montse Alcoverro) si metterà infatti in contatto con l’uomo per proporgli uno strano accordo che avrà a che vedere con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Spieghiamo quindi meglio come si svilupperà questa storyline… Una Vita, news: Genoveva “smaschera” URSULA con i vicini Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Genoveva, pur di liberarsi della vecchia istitutrice, farà sapere ad Agustina (Pilar Barrera) che è stata URSULA ad assumere il falso dottor Maduro affinché le facesse credere di essere prossima alla morte e spingerla così al suicidio. A quel punto, la ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nonostante il suo arresto, i telespettatori di Unarivedranno presto il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena). Nelle prossime puntate italiane della telenovela,Dicenta (Montse Alcoverro) si metterà infatti in contatto con l’uomo per proporgli unoaccordo che avrà a che vedere con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Spieghiamo quindi meglio come si svilupperà questa storyline… Una, news: Genoveva “smaschera”con i vicini Leindicano che tutto partirà quando Genoveva, pur di liberarsi della vecchia istitutrice, farà sapere ad Agustina (Pilar Barrera) che è stataad assumere il falso dottor Maduro affinché le facesse credere di essere prossima alla morte e spingerla così al suicidio. A quel punto, la ...

