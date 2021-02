Gravina pensa a una Serie B a 40 squadre e a un rating finanziario per i club (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una Serie B allargata a 40 squadre: è questa l’ipotesi a cui il presidente FIGC Gabriele Gravina starebbe pensando per riformare il campionato cadetto. Il presidente federale ne ha parlato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. «Penso ad una riforma della Serie B da un punto di vista qualitativo, non quantitativo, che riguardi tutto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) UnaB allargata a 40: è questa l’ipotesi a cui il presidente FIGC Gabrielestarebbendo per riformare il campionato cadetto. Il presidente federale ne ha parlato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. «Penso ad una riforma dellaB da un punto di vista qualitativo, non quantitativo, che riguardi tutto L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina pensa a una Serie B a 40 squadre e a un rating finanziario per i club: Una Serie B all… - pccpla : RT @CalcioFinanza: #Gravina pensa a una #SerieB a 40 squadre e a un rating finanziario per i club - CalcioFinanza : #Gravina pensa a una #SerieB a 40 squadre e a un rating finanziario per i club - infoitsport : Riforma campionati: Serie B a due gironi, Gabriele Gravina ci pensa - BlunoteWeb : #Riformacampionati: #SerieB a due gironi, #GabrieleGravina ci pensa -