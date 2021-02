Governo, Draghi debutta al G7: pandemia e vaccini al centro del summit (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il premier italiano Mario Draghi debutta oggi, venerdì 19 febbraio 2021, al G7 dedicato all’emergenza Covid. Dopo aver incassato la fiducia al Senato e alla Camera, Draghi si collegherà online al summit presieduto dal Regno Unito, che rappresenta un pre-vertice in vista dell’appuntamento di giugno in Cornovaglia. Il summit partirà dal tema centrale dei vaccini per poi allargare il campo alla gestione più generale della pandemia da Coronavirus, la ripresa economica e le transizioni ambientale e digitale. Si tratta del primo vertice del G7 per il presidente del Consiglio Draghi, ma anche per il presidente Usa Joe Biden e per il premier giapponese Yoshihide Suga. Oltre a loro, parteciperanno anche il premier britannico Boris Johnson, la cancelliera ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il premier italiano Mariooggi, venerdì 19 febbraio 2021, al G7 dedicato all’emergenza Covid. Dopo aver incassato la fiducia al Senato e alla Camera,si collegherà online alpresieduto dal Regno Unito, che rappresenta un pre-vertice in vista dell’appuntamento di giugno in Cornovaglia. Ilpartirà dal tema centrale deiper poi allargare il campo alla gestione più generale dellada Coronavirus, la ripresa economica e le transizioni ambientale e digitale. Si tratta del primo vertice del G7 per il presidente del Consiglio, ma anche per il presidente Usa Joe Biden e per il premier giapponese Yoshihide Suga. Oltre a loro, parteciperanno anche il premier britannico Boris Johnson, la cancelliera ...

