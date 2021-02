Nuova eruzione dell'Etna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una in poco più di 24 ore. La lava ha iniziato a uscire dal cratere sud - Est. Il primo episodio, lunedì, aveva ricoperto di cenere e lapilli anche parte della città di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una in poco più di 24 ore. La lava ha iniziato a uscire dal cratere sud - Est. Il primo episodio, lunedì, aveva ricoperto di cenere e lapilli anche partea città di ...

infoitinterno : Etna, lo show continua: nuova eruzione notturna VIDEO - gusbringglass : RT @tweetnewsit: Nuova spettacolare eruzione dell'#Etna nella notte a #Catania, una fontana di lava fuoriesce dal cratere in due direzioni.… - nunjadie : RT @tweetnewsit: Nuova spettacolare eruzione dell'#Etna nella notte a #Catania, una fontana di lava fuoriesce dal cratere in due direzioni.… - ChiaraCaliendo4 : RT @tweetnewsit: Nuova spettacolare eruzione dell'#Etna nella notte a #Catania, una fontana di lava fuoriesce dal cratere in due direzioni.… - il_brigante07 : RT @tweetnewsit: Nuova spettacolare eruzione dell'#Etna nella notte a #Catania, una fontana di lava fuoriesce dal cratere in due direzioni.… -