Little Nightmares giunge al termine? Lo studio ora si concentrerà su nuove IP (Di giovedì 18 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, Tarsier studios "d'ora in poi, si concentrerà sulla creazione di nuove IP", potenzialmente segnando la fine della sua serie Little Nightmares. Embracer Group, società madre di Tarsier, ha rivelato recentemente i suoi guadagni legati al terzo trimestre, inclusa una sezione sullo studio svedese. "Dopo il trimestre, il gioco Little Nightmares II di Tarsier studios è stato pubblicato da Bandai Namco ed è stato ben accolto dal suo pubblico", si legge nel rapporto. "D'ora in poi, Tarsier si concentrerà sulla creazione di nuove IP". Il CEO di Embracer Lars Wingefors è entrato più in dettaglio. "Sono super elettrizzato, e ho parlato con il CEO di Tarsier l'altro giorno e mi sono ...

