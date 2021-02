Governo | Borré | ' senatori M5S espulsi si appellino anche a Casellati | violate regole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Secondo quanto prevede l'art. 21 del regolamento del gruppo M5S del Senato, l'one deideve essere ratificata da una votazione on line, tranne che questa sia richiesta dal capo politico. Ma il Capo politico non c'è più perché non è più previsto dallo statuto in vigore da oggi. Fossi negli interessati, preavviserei la presidente Elisabettache eventuali dichiarazioni dione da parte del capogruppo che non siano ratificate dalla votazione on line non potranno comportare l'automatico passaggio al Gruppo misto". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Lorenzo, il legale che per primo ha intentato le cause deglicontro i vertici del M5S, costringendo Beppe Grillo a modificare lo statuto.