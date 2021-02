Chi sono i 15 senatori Cinquestelle che hanno detto no a Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Saranno espulsi dal Movimento 5 stelle i dissidenti che hanno votato contro la fiducia al governo Draghi. Lo confermano fonti qualificate M5s, senza lasciare adito a dubbi. Quei senatori 'malpancisti', è la spiegazione, si sono collocati fuori dalla maggioranza. Tra i 'governisti' nel Movimento, intanto, serpeggia l'amarezza per la decisione presa dai 'frondisti', una strada del resto preannunciata nei giorni scorsi nelle chat e nelle riunioni online dei gruppi. Ora, fari puntati sul pallottoliere della Camera dove oggi si voterà la fiducia. sono stati in tutto 15 i senatori Cinquestelle 'frondisti' a palazzo Madama. Risultano assenti, scorrendo i tabulati della votazione, 6 pentastellati che però non risultano né in congedo né in missione. I voti contrari ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Saranno espulsi dal Movimento 5 stelle i dissidenti chevotato contro la fiducia al governo. Lo confermano fonti qualificate M5s, senza lasciare adito a dubbi. Quei'malpancisti', è la spiegazione, sicollocati fuori dalla maggioranza. Tra i 'governisti' nel Movimento, intanto, serpeggia l'amarezza per la decisione presa dai 'frondisti', una strada del resto preannunciata nei giorni scorsi nelle chat e nelle riunioni online dei gruppi. Ora, fari puntati sul pallottoliere della Camera dove oggi si voterà la fiducia.stati in tutto 15 i'frondisti' a palazzo Madama. Risultano assenti, scorrendo i tabulati della votazione, 6 pentastellati che però non risultano né in congedo né in missione. I voti contrari ...

