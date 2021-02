Braga-Roma 0-1 diretta: giallorossi vicini al raddoppio con Mkhitaryan (Di giovedì 18 febbraio 2021) 36' - Annullato un gol a Pedro, partito in posizione di fuorigioco. Lo spagnolo era nettamente oltre la linea dei difensori biancorossi34' - Conclusione dalla grande distanza di Raul... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 febbraio 2021) 36' - Annullato un gol a Pedro, partito in posizione di fuorigioco. Lo spagnolo era nettamente oltre la linea dei difensori biancorossi34' - Conclusione dalla grande distanza di Raul...

PagineRomaniste : 39' - Altra grande occasione per la Roma con Pedro che davanti a Matheus si fa ipnotizzare: l'arbitro fischia fuori… - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Roma! Braga [0] x [2] Roma UEFA Europa League - 2020/2021 - 32 Avos de Final - Ida 36 minuto(s) - corgiallorosso : LIVE Braga-Roma 0-1 (5' Dzeko) – 37' Gol del raddoppio di Pedro annullato per fuorigioco - PagineRomaniste : 37' - Pedro trovato da Dzeko raddoppia superando il portiere ma è tutto fermo: fuorigioco. Giusta la chiamata Brag… - PagineRomaniste : 30' - Clamorosa occasione per la Roma! Dzeko serve Veretout libero al centro dell'attacco, il francese serve Mkhita… -