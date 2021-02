Emma Stone è la perfida Crudelia De Mon nel nuovo live action Disney: il trailer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono state rilasciate oggi le prime immagini di “Crudelia”, il nuovo lungometraggio Disney, live action a maggio al cinema. Il film, diretto da Craig Gillespie, esplora gli esordi ribelli di una delle più celebri antagoniste Disney: la leggendaria Crudelia De Mon. La pellicola, che offre un’interpretazione esclusiva di questa cattiva unica nel suo genere, è ambientata nella Londra punk-rock degli anni Settanta e Crudelia è interpretato dall’attrice premio Oscar Emma Stone. Emma Thompson è invece la Baronessa, direttrice di una prestigiosa casa di moda che strappa Crudelia dall’oscurità come stilista emergente. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono state rilasciate oggi le prime immagini di “”, illungometraggioa maggio al cinema. Il film, diretto da Craig Gillespie, esplora gli esordi ribelli di una delle più celebri antagoniste: la leggendariaDe Mon. La pellicola, che offre un’interpretazione esclusiva di questa cattiva unica nel suo genere, è ambientata nella Londra punk-rock degli anni Settanta eè interpretato dall’attrice premio OscarThompson è invece la Baronessa, direttrice di una prestigiosa casa di moda che strappadall’oscurità come stilista emergente.

nataliakreuser : Emma Stone de Cruella chega em Maio ?? - evanrosskatz : Emma Stone’s Cruella: - mpmorales : Emma Stone chegando na festa da Emma Thompson #Cruella - morriganxall : RT @feraluvbug: emma stone in cruella (2021) is a lesbian icon - phantomwayn : RT @feraluvbug: emma stone in cruella (2021) is a lesbian icon -