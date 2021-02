Covid | la Lombardia chiude 4 comuni | Bollate | Castrezzato | Mede e Viggiù in zona rossa fino al 24 febbraio

SkyTG24 : Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede - repubblica : ?? Covid in Lombardia: Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiu' zona rossa da mercoledi' 17 febbraio: la decisione dopo… - RegLombardia : #LNews A fronte di 29.846 tamponi effettuati, sono 1.696 i nuovi positivi (5,6%). I guariti/dimessi sono 1.615 ????… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'I Comuni di Castrezzato, Viggiù, nel Varesotto, Mede, nel Pavese, e Bollate, alle porte di Milano, da… - cappelIaiomatto : I Comuni di Castrezzato, Viggiù, nel Varesotto, Mede, nel Pavese, e Bollate, alle porte di Milano, dalle 18 di doma… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Infatti a fronte di 29.846 tamponi effettuati, sono 1.696 i nuovi positivi in, con un tasso di positività al 5,6%. I decessi sono 38, i guariti/dimessi 1.615. Aumentano i ricoveri in ...Preoccupa molto la diffusione sul territorio nazionale delle mutazioni del- 19 'importate' ... In, dove rappresenta il 30% dei tamponi positivi e presto potrebbe salire al 60 - 80%, l'...Decise le zone rosse locali in Lombardia. Ma sei regioni rischiano di tornare in fascia arancione. E forse anche altre.Scuola, tamponi antigenici gratis per secondarie superiori e istituti professionali. Coinvolti giovani tra 14 e 19 anni, professori e personale non docente; le prenotazioni online. La Giunta ha approv ...