Cava de’ Tirreni, scopre la moglie con l’amante in auto: e il “bidet” diventa un meme (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cava de’ Tirreni. Lui, lei e il poliziotto. Potrebbe sembrare il titolo di una commedia anni ’70. E invece potrebbe diventare l’oggetto di un’inchiesta giudiziaria. Sta facendo il giro dei social un video che ritrae un uomo intento a sorprendere la moglie in compagnia dell’amante nell’abitacolo di un’auto. Il filmato sarebbe stato girato a Cava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)de’. Lui, lei e il poliziotto. Potrebbe sembrare il titolo di una commedia anni ’70. E invece potrebbere l’oggetto di un’inchiesta giudiziaria. Sta facendo il giro dei social un video che ritrae un uomo intento a sorprendere lain compagnia delnell’abitacolo di un’. Il filmato sarebbe stato girato aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Notiziedi_it : Cava de’ Tirreni, arriva il marito e l’amante fugge dal balcone. Ma cade e finisce in ospedale - occhio_notizie : Oggi si venera San Costabile, quarto Abate di Cava de' Tirreni #17febbraio #accaddeoggi#santodelgiorno - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 napoli-Salerno Divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore a... - CCISS_Ministero : A3 Napoli-Salerno fine code causa incidente tra Svincolo Cava De' Tirreni (Km 43) e A3 Barriera Di Nocera Inferior… - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Nocera Nord - Coda A3 napoli-Salerno Coda tra Cava de' Tirreni e Nocera Nord per incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ Il mercato globale delle membrane a fibra cava Ultime notizie gennaio 2021 stima un enorme sviluppo - rapporto e valore fino al 2031 | Asahi Kasei, Repligen, GE Healthcare - Genovagay Genova Gay