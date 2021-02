Albano | la figlia Jasmine Carrisi stanca dei continui attacchi social | risponde a tono con un Tik Tok

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), ladie di Loredana Lecciso, ormai ventenne, sta vivendo un periodo d’oro. Da quando ha inciso il suo primo singolo “Ego”, che ha fatto un boom di visualizzazioni, è stata scelta e voluta da Antonella Clerici per far parte della giuria, insieme al papànel suo programma, ormai terminato “The voice senior”. Il programma è andato benissimo,è piaciuta sia ad Antonella Clerici che l’ha definita estremamente gentile ed educata sia al pubblico da casa per il suo modo di esternare le sue sensazioni ed opinioni, mai sopra le righe.è diventata famosa a prescindere dai suoi genitori, se prima veniva invitata nelle trasmissioni televisive solo in compagnia della ...