Salto con gli sci, Coppa del Mondo Rasnov 2021. Tra Kramer, Kriznar e Takanashi è lotta all'arma bianca per la Sfera di cristallo (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo una settimana di pausa forzata, la Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci torna in azione, affrontando l'ultima tappa prima dei Mondiali di Oberstdorf. Nel weekend si gareggerà a Rasnov (Romania), località diventata ormai tappa fissa del massimo circuito rosa. Nella cittadina della Transilvania, collocata non lontano dal centro turistico di Bra?ov, la disciplina viene praticata sin dagli anni '30, tuttavia l'impulso decisivo per diventare location in grado di ospitare eventi di carattere internazionale è arrivato solo all'inizio del XXI secolo grazie a ingenti capitali austriaci. L'Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV), colosso viennese del settore petrolifero, ha storicamente forti interessi economici in Europa centrale e ha recitato un ruolo fondamentale per erigere il Trambulina Valea Carbunarii, su ...

