Porsche 911 GT3 - Lunga vita al flat six aspirato

La quarta generazione della Porsche 911 GT3 debutta dopo una Lunga attesa da parte degli appassionati. La 992 non era ancora entrata nel mondo delle GT, ma ora lo fa con il modello più classico della serie, intenzionato a mantienere inalterata la caratteristica principale di tutte le generazioni dal 1999 a oggi: il motore aspirato. La prima volta delle sospensioni a doppio braccio. Forte dell'esperienza accumulata nelle competizioni con le versioni Cup, R e RSR, la nuova GT3 compie un passo avanti decisivo nello sviluppo tecnico introducendo due novità sostanziali. La prima è il notevole incremento della downforce garantito dall'alettone posteriore a collo di cigno e dal nuovo diffusore, entrambi regolabili manualmente. La seconda, invece, è la presenza di una nuova architettura per le sospensioni: le anteriori sono infatti a doppio ...

