New World di Amazon è stato rinviato ancora una volta (Di martedì 16 febbraio 2021) Amazon ha annunciato che il suo gioco di ruolo online New World non verrà più lanciato questa primavera, ma sarà pubblicato il 31 agosto, rinviandolo così per ancora alcuni mesi. Se Amazon avrà un futuro nello sviluppo di giochi, ha bisogno che New World diventi un successo. L'anno scorso, Amazon Game Studios ha lanciato Crucible, il suo primo titolo importante, ma lo sparatutto multiplayer è durato solo pochi mesi prima poi di cadere nel dimenticatoio. Il tempo extra consentirà ad Amazon di aggiungere "miglioramenti sostanziali mentre il team sarà impegnato a perfezionare l'intero gioco". Una beta chiusa disponibile per chiunque prenoti New World inizierà il 20 luglio. "Stiamo lavorando duramente allo sviluppo di importanti funzionalità di end-game da ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021)ha annunciato che il suo gioco di ruolo online Newnon verrà più lanciato questa primavera, ma sarà pubblicato il 31 agosto, rinviandolo così peralcuni mesi. Seavrà un futuro nello sviluppo di giochi, ha bisogno che Newdiventi un successo. L'anno scorso,Game Studios ha lanciato Crucible, il suo primo titolo importante, ma lo sparatutto multiplayer è durato solo pochi mesi prima poi di cadere nel dimenticatoio. Il tempo extra consentirà addi aggiungere "miglioramenti sostanziali mentre il team sarà impegnato a perfezionare l'intero gioco". Una beta chiusa disponibile per chiunque prenoti Newinizierà il 20 luglio. "Stiamo lavorando duramente allo sviluppo di importanti funzionalità di end-game da ...

