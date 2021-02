LIVE Musetti-Napolitano 7-5 6-3 | Challenger di Biella 2 in DIRETTA | il giovane toscano vola al secondo turno

(Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.27 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match di primodeldi2 trae buon proseguimento di serata. 18.25 Lorenzovince meritatamente il match di primoaldi2 contro un buonissimo Stefano. Al prossimoil 18enne nativo di Carrara affronterà lo slovacco Lukas Lacko. 6-3VINCE DOPO UN GAME LUNGHISSIMO E MOLTO COMBATTUTO!!!!! A-40 Dritto lungolinea molto efficace del. Quinto match point per Mussetti. 40-40prova la palla corta, ...

live_tennis : Biella Challenger - 1st Round: Lorenzo Musetti beat Stefano Napolitano 7-5, 6-3 - zazoomblog : LIVE Musetti-Napolitano 4-3 Challenger di Biella 2 in DIRETTA: contro-break del giovane toscano - #Musetti-Napolit… - Ilsuperbo89 : Giornata ricchissima oggi a Biella! ?????? - livetennisit : Challenger Biella 2, Potchefstroom 2 e Concepcion: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Giornata ricchissim… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

OA Sport

Il tedesco, giustiziere del nostro Lorenzoe numero 97 del mondo, ha confermato anche contro il serbo il proprio stato di grazia che lo ha visto partire dalle qualificazioni, arrivare spedito ...Quarti, semifinali e finalesu Super Tennis TV PARMA - Con la cerimonia di sorteggio al Palasport Bruno Raschi hanno preso ... Lorenzo. L'ex numero 1 del mondo under 18, protagonista di una ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match di primo turno del Challenger di Biella 2 tra Musetti e Napolitano e buon proseguimento di serata.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 La partita tra Musetti e Napolitano inizierà orientativamente poco dopo le ore 16.30. 16.05 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match di primo ...