La Turchia di nuovo in guerra aperta con i curdi (Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente Erdo?an accusa i combattenti curdi di aver ucciso tredici prigionieri turchi e prepara le ritorsioni. Ma la Casa Bianca è scettica e non intende abbandonare gli alleati curdi nella lotta al gruppo Stato islamico. Leggi

