La rivincita delle (ricercatissime) mutande di Bridget Jones (Di martedì 16 febbraio 2021) In poco più di duecento anni, uno dei capi d’abbigliamento immancabili del guardaroba che più ha subito una metamorfosi -non solo estetica – sono le mutande. Nell’Ottocento era persino vietato nominarle – venivano chiamate «tubi di decenza» – e il loro obiettivo principale era quello di essere igieniche, calde e discrete. Tuttavia, l’intimo in generale era un valido alleato anche quando si trattava di ottenere un certo risultato in termini di silhouette, un po’ come la lingerie modellante di oggi. L’unica differenza era che, in passato, corsetti e crinoline erano in bella vista, rendendo tutti partecipi del loro utilizzo per raggiungere, ad esempio nell’età vittoriana, la classica forma a campagna: non si riusciva a vedere ogni dettaglio, ma si sapeva benissimo che la biancheria a supporto delle curve si trovava proprio lì. Oggi invece, il cosiddetto shapewear esiste proprio per non essere minimamente percepito o immaginato anche se, sul grande schermo, una paladina anti-stereotipo ci ha insegnato il contrario: Bridget Jones. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) In poco più di duecento anni, uno dei capi d’abbigliamento immancabili del guardaroba che più ha subito una metamorfosi -non solo estetica – sono le mutande. Nell’Ottocento era persino vietato nominarle – venivano chiamate «tubi di decenza» – e il loro obiettivo principale era quello di essere igieniche, calde e discrete. Tuttavia, l’intimo in generale era un valido alleato anche quando si trattava di ottenere un certo risultato in termini di silhouette, un po’ come la lingerie modellante di oggi. L’unica differenza era che, in passato, corsetti e crinoline erano in bella vista, rendendo tutti partecipi del loro utilizzo per raggiungere, ad esempio nell’età vittoriana, la classica forma a campagna: non si riusciva a vedere ogni dettaglio, ma si sapeva benissimo che la biancheria a supporto delle curve si trovava proprio lì. Oggi invece, il cosiddetto shapewear esiste proprio per non essere minimamente percepito o immaginato anche se, sul grande schermo, una paladina anti-stereotipo ci ha insegnato il contrario: Bridget Jones.

Key4biz : Sono state 1,8 miliardi le video chiamate nel 2020, in aumento del 50% rispetto alle 1,2 miliardi dell’anno precede… - notafashionblog : Capelli ricci 2021: la rivincita delle ricce - stefydissa : tommy, è la rivincita di chi come hai dimostrato tu non si trova bene nel mondo al fianco delle persone care - Tschoschi90 : RT @AxolotlTW: Una caduta inaspettata e una rivincita ottenuta. ?? ?? #DeepDive è disponibile con il suo quinto episodio: non perdete il rac… - DerMureh : RT @AxolotlTW: Una caduta inaspettata e una rivincita ottenuta. ?? ?? #DeepDive è disponibile con il suo quinto episodio: non perdete il rac… -

Ultime Notizie dalla rete : rivincita delle Diego Lugano a Fanpage: 'Chiellini gran difensore, ma con Suarez commise un peccato mortale'

... un paese dove il calcio è vita ed è una possibilità di avere rivincita sociale sui paesi più ... In quell'occasione lei tornò a farne una delle sue con un'entrata dura e senza complimenti su Steven ...

La rivincita delle video chiamate spinta dal Covid, +50% nel 2020

Sono state 1,8 miliardi le video chiamate nel 2020, in aumento del 50% rispetto alle 1,2 miliardi dell'anno precedente. La rivincita delle video chiamate spinta dal Covid, in aumento del 50% in un anno. La video chiamata doveva essere la killer application del 3G, per qualche arcano motivo non è mai veramente decollata, ...

La rivincita delle (ricercatissime) mutande di Bridget Jones Vanity Fair.it Donald Trump si prende la rivincita: in Senato arriva proprio lei

Donald Trump pronto a prendersi la sua rivincita, ecco chi sembra essere interessata a candidarsi al Senato nel 2022 in North Carolina.

Con Draghi torna in auge un antico sogno delle classi dominanti: il presidenzialismo

Fu, com’è noto, Aristotele a definire l’uomo un “animale politico”. La politica in effetti fa parte della più intima natura degli esseri umani e ogni tentativo di cancellare tale caratteristica impres ...

... un paese dove il calcio è vita ed è una possibilità di averesociale sui paesi più ... In quell'occasione lei tornò a farne unasue con un'entrata dura e senza complimenti su Steven ...Sono state 1,8 miliardi le video chiamate nel 2020, in aumento del 50% rispetto alle 1,2 miliardi dell'anno precedente. Lavideo chiamate spinta dal Covid, in aumento del 50% in un anno. La video chiamata doveva essere la killer application del 3G, per qualche arcano motivo non è mai veramente decollata, ...Donald Trump pronto a prendersi la sua rivincita, ecco chi sembra essere interessata a candidarsi al Senato nel 2022 in North Carolina.Fu, com’è noto, Aristotele a definire l’uomo un “animale politico”. La politica in effetti fa parte della più intima natura degli esseri umani e ogni tentativo di cancellare tale caratteristica impres ...