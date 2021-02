Inhuman Condition, ecco la nuova band di Terry Butler (Obituary, ex Death) (Di martedì 16 febbraio 2021) Terry Butler, storico chitarrista degli Obituary ma anche dei Death (in Leprosy del 1993) e dei Massacre (in From Beyond del 1991) è pronto a formare un nuovo gruppo, portando avanti il nome del Death metal di cui è un grande esponente. Il nome scelto è fortemente indicativo sulla crudezza della band di Butler: Inhuman Condition. Il resto dela formazione, un trio, vede Jeramie Kling (Venom Inc., The Absence, Goregang) alla batteria / voce e Taylor Nordberg (The Absence, Goregang) alla chitarra. Il trio è attualmente in studio presso la Smoke & Mirrors Productions di Kling e Nordberg a Spring Hill, in Florida, per finire il mix dell’album di debutto. Di seguito è possibile visualizzare un video teaser con un demo di una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021), storico chitarrista deglima anche dei(in Leprosy del 1993) e dei Massacre (in From Beyond del 1991) è pronto a formare un nuovo gruppo, portando avanti il nome delmetal di cui è un grande esponente. Il nome scelto è fortemente indicativo sulla crudezza delladi. Il resto dela formazione, un trio, vede Jeramie Kling (Venom Inc., The Absence, Goregang) alla batteria / voce e Taylor Nordberg (The Absence, Goregang) alla chitarra. Il trio è attualmente in studio presso la Smoke & Mirrors Productions di Kling e Nordberg a Spring Hill, in Florida, per finire il mix dell’album di debutto. Di seguito è possibile visualizzare un video teaser con un demo di una ...

