Covid: Giani, 'In Toscana 444 nuovi casi positivi su 17.282 test' (Di martedì 16 febbraio 2021) Firenze, 16 feb. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 444 su 17.282 test di cui 8.691 tamponi molecolari e 8.591 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,57% (5,9% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 428. Nel post Giani aggiunge: "Siamo tra le prime regioni per capacità e velocità di vaccinazione e con l'arrivo di nuove e maggiori forniture possiamo aumentare sempre più il ritmo, con i vaccini possiamo tornare a vivere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Firenze, 16 feb. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 444 su 17.282di cui 8.691 tamponi molecolari e 8.591rapidi. Il tasso deiè 2,57% (5,9% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Ieri i nuovoalerano stati 428. Nel postaggiunge: "Siamo tra le prime regioni per capacità e velocità di vaccinazione e con l'arrivo di nuove e maggiori forniture possiamo aumentare sempre più il ritmo, con i vaccini possiamo tornare a vivere la ...

SIENANEWS : I nuovi casi registrati di covid in Toscana sono 444 su 17.282 test di cui 8.691 tamponi molecolari e 8.591 test ra… - VTrend_it : ?? ll presidente Giani anticipa 444 nuovi casi - infoitsalute : Vaccino Coronavirus, in Toscana somministrate le prime dosi agli over 80. Giani: 'La battaglia contro il Covid cont… - GazzettadiSiena : Giani: 'Un giorno da ricordare nella battaglia al covid-19, grazie ai nostri medici di famiglia' - infoitinterno : Covid | Giani | 764 nuovi contagi Toscana arancione dal 14 febbraio -