Contagi troppo alti, la Regione limita gli spostamenti in entrata e uscita dalla provincia di Ancona. Acquaroli: “Una precauzione” (Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, prova a mettere un freno all’aumento di casi registrato nell’area di Ancona e decide così impedire gli spostamenti da e per la provincia dalle 8 di mercoledì fino alle 24 di sabato. Lo ha annunciato lui stesso attraverso il suo profilo Facebook, dopo l’impennata di Contagi, in controtendenza con il resto del territorio marchigiano: “Da domani mattina alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato – si legge – sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, salvi spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Per spostarsi sarà necessaria l’autocertificazione“. L’intento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente delle Marche, Francesco, prova a mettere un freno all’aumento di casi registrato nell’area die decide così impedire glida e per ladalle 8 di mercoledì fino alle 24 di sabato. Lo ha annunciato lui stesso attraverso il suo profilo Facebook, dopo l’impennata di, in controtendenza con il resto del territorio marchigiano: “Da domani mattina alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato – si legge – sonoti glida e per ladi, salviper comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Per spostarsi sarà necessaria l’autocertificazione“. L’intento ...

Emanuele676 : @Alessandro19_07 @you_trend Non c'è nessun nascondere i dati, l'aumento delle varianti in Italia è una informazione… - clabrazz : @stanzaselvaggia Ricciardi non è gufo è solo incompetente, ambizioso e permaloso. Non ha mai azzeccato una previsio… - matteogalass : Un nuovo #lockdown sarebbe purtroppo improponibile da un punto di vista economico. È necessario però che tutti osse… - ne_sp : Con i contagi alle stelle eravamo liberi di fare quello che volevamo (forse troppo) e adesso che stanno diminuendo,… - andrea75roma : @borghi_claudio Poco virus, pochi contagi...uhm??...sta cosa potrebbe far venir voglia all'italiota, di aver voglia… -