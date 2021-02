Claudio Sorrentino | morto il doppiatore di Mel Gibson e John Travolta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il, voce italiana di star come Mel, èmartedì 16 febbraio 2021 all'età di 75 anni a Roma., ile attore, ènella serata di martedì 16 febbraio 2021 a Roma all'età di 75 anni a causa del Covid. La voce italiana di star come Mele Bruce Willis era ricoverato in un clinica di Roma. Nato a Roma il 18 luglio 1945,aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era solo un bambino grazie ad alcune compagnie teatrali del calibro della Brignone-Santuccio e della Morelli-Stoppa, ...

fanpage : Ultim'ora È morto Claudio Sorrentino. - Adnkronos : #Covid, muore #ClaudioSorrentino: era 'voce' di #Gibson e #Travolta - lucasprezioso : RT @ProgettoTeatris: Si è spenta la voce del celebre doppiatore Claudio Sorrentino. Contagiato dal Covid, era ricoverato a Roma. Grazie a l… - MirPaolucci : RT @ProgettoTeatris: Si è spenta la voce del celebre doppiatore Claudio Sorrentino. Contagiato dal Covid, era ricoverato a Roma. Grazie a l… - enroboh : RT @LauraDelliColli: Il COVID si e’ portato via Claudio Sorrentino. La voce di Mel Gibson e John Travolta non sarà più la stessa. Buon viag… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Sorrentino

Il celebre doppiatore, contagiato dal Covid, era ricoverato a Roma. Grazie a lui hanno parlato in italiano divi come Bruce Willis e Sylvester Stallone. Una ...Il Covid ha portato via, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a John Travolta, una delle voci principali di Bruce Willis e fratello della ...Il Covid ha portato via Claudio Sorrentino, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a John Travolta, una delle voci principali di Bruce Willis ...Il doppiatore Claudio Sorrentino, voce italiana di star come Mel Gibson e John Travolta, è morto martedì 16 febbraio 2021 all'età di 75 anni a Roma. Claudio Sorrentino, il doppiatore e attore, è morto ...