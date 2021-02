Calciomercato: Musso vicino alla Roma? (Di martedì 16 febbraio 2021) La Roma sta pensando a rinforzare la rosa per la prossima stagione e tra le sue priorità c’è sicuramente un nuovo portiere. Juan Musso, portiere classe ’94 in forza all’Udinese, sembra essere il candidato principale per difendere la porta giallorossa nella prossima stagione. L’Udinese chiede 20 milioni. Juan Musso sarà il nuovo portiere della Roma? Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa della Rosa e tra i suoi obiettivi c’è un nuovo portiere. Pau Lopez non offre continuità nelle sue prestazioni, mentre Mirante ha 37 anni e a giugno sarà in scadenza di contratto. Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione nella trattativa per il portiere argentino dell’Udinese Musso, ovvero un principio di accordo con i friulani arrivato proprio in occasione del match di domenica all’Olimpico. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) Lasta pensando a rinforzare la rosa per la prossima stagione e tra le sue priorità c’è sicuramente un nuovo portiere. Juan, portiere classe ’94 in forza all’Udinese, sembra essere il candidato principale per difendere la porta giallorossa nella prossima stagione. L’Udinese chiede 20 milioni. Juansarà il nuovo portiere della? Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa della Rosa e tra i suoi obiettivi c’è un nuovo portiere. Pau Lopez non offre continuità nelle sue prestazioni, mentre Mirante ha 37 anni e a giugno sarà in scadenza di contratto. Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione nella trattativa per il portiere argentino dell’Udinese, ovvero un principio di accordo con i friulani arrivato proprio in occasione del match di domenica all’Olimpico. La ...

