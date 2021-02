Toti ironizza | “Ricciardi-lockdown come ‘Ricordati che devi morire' ”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ho sentito il superconsulente del Ministro riconfermato Roberto Speranza, Walter, auspicare addirittura ungenerale. Tutte le domeniche noi ci svegliamo e troviamo questo signoreche fa il consulente che dice che le Regioni non capiscono niente, che il ministro non capisce niente, che l’Italia non capisce niente, il sistema sanitario sbaglia, il Governo sbaglia, che tutti sbagliano, è bravo solamente lui. E proponesoluzione ilgenerale, chiudiamoci in casa. Sembra quel film di Troisi e Benigni ‘Non ci resta che piangere‘ dove c’era il frate di Savonarola che ricordava tutti i giorniche‘“. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni, commenta con ironia le ...

Ultime Notizie dalla rete : Toti ironizza

Sportface.it

