Scuole, i No Dad campani scrivono a Draghi: "Qui situazione incresciosa" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti ""La scuola è primo presidio di legalità e di rinascita e pertanto riteniamo doveroso riferire dell'incresciosa situazione delle Scuole in campania duramente provate da questo periodo pandemico". Si apre così la lettera che il Coordinamento Scuole Aperte campania ha indirizzato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai ministri Patrizio Bianchi (Istruzione), Roberto Speranza (Salute), Elena Bonetti (Famiglia) e Erika Stefani (Disabilità). In quattro pagine, il Coordinamento riferisce delle ripercussioni che la gestione dell'epidemia da covid della Regione campania ha avuto sulle Scuole che – evidenziano – "sono state le ultime ad aprire sul territorio ...

