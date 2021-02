Premier League, contagi in calo: solo due nuove positività nell’ultima settimana (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nei test effettuati la scorsa settimana tra l’8 e il 14 febbraio sono emerse soltanto due nuove positività al Covid-19 in Premier League. Si tratta dello stesso numero emerso anche nella settimana precedente: un calo significativo rispetto ai 40 casi che si erano avuti tra il 28 dicembre e il 3 gennaio. Questa la nota ufficiale della Premier: “I giocatori o il personale del club che sono risultati positivi si auto-isoleranno per un periodo di 10 giorni“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nei test effettuati la scorsatra l’8 e il 14 febbraio sono emerse soltanto dueal Covid-19 in. Si tratta dello stesso numero emerso anche nellaprecedente: unsignificativo rispetto ai 40 casi che si erano avuti tra il 28 dicembre e il 3 gennaio. Questa la nota ufficiale della: “I giocatori o il personale del club che sono risultati positivi si auto-isoleranno per un periodo di 10 giorni“. SportFace.

