"Pirlo non dice quello che pensa": rigore a Napoli-Juve, un pesantissimo sospetto sul mister (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si continua a discutere del rigore che ha deciso la partita tra Napoli e Juventus, assegnato per il contatto tra Giorgio Chiellini e Rrahmani. Contatto sul quale nel post-partita il mister bianconero, Andrea Pirlo, ha espresso più di un dubbio. E contro il mister ecco schierarsi l'ex arbitro Mauro Bergonzi, che intervenuto a Radio Kiss Kiss ha affermato: "Chiellini-Rrahmani? È un rigore sacrosanto e c'è poco da discutere. Mi fa strano quando non vengono assegnati questi tipi di contatto in area. Pirlo? Magari a caldo ha detto cose che non pensava". Insomma, secondo Bergonzi anche Pirlo sapeva benissimo che quello era rigore. Ma si è tenuto ben lungi dall'ammetterlo. Dunque, una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si continua a discutere delche ha deciso la partita trantus, assegnato per il contatto tra Giorgio Chiellini e Rrahmani. Contatto sul quale nel post-partita ilbianconero, Andrea, ha espresso più di un dubbio. E contro ilecco schierarsi l'ex arbitro Mauro Bergonzi, che intervenuto a Radio Kiss Kiss ha affermato: "Chiellini-Rrahmani? È unsacrosanto e c'è poco da discutere. Mi fa strano quando non vengono assegnati questi tipi di contatto in area.? Magari a caldo ha detto cose che nonva". Insomma, secondo Bergonzi anchesapeva benissimo cheera. Ma si è tenuto ben lungi dall'ammetterlo. Dunque, una ...

ZZiliani : DOMANDA DEL MOMENTO Se #Pirlo detto “Il Maestro”, il Predestinato inventore del Calcio Liquido, è 4* in classifica… - tancredipalmeri : Pirlo: “Il rigore è dubbio. Ora non si possono più allargare le braccia quando la palla è in mano al portiere. Foss… - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - SilviaPrato1 : RT @enzomarangio: Ad integrazione delle parole di #Pirlo, che in tanti non hanno capito o non hanno voluto capire, pensate cosa si sarebbe… - ShootersykEku : #LaGazzettaDelloSport,pagine sportive e non...#Pirlo giochi come sa,elimini la melina #Allegri,fa solo subire gol e… -