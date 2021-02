Orologio da taschino, come funziona e quali sono i modelli (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Orologio da taschino è più di un classico, è uno dei più importanti capostipiti della storia dell’orologeria. Fino alla Prima Guerra Mondiale, infatti, nessun gentleman avrebbe mai pensato che l'Orologio potesse essere portato al polso (il salto di qualità, per i modelli maschili, si deve infatti al Santos, creato da Louis-Francois Cartier per l'amico Alberto Santos-Dumont, pioniere dell'aviazione, alla ricerca di un modo più semplice di leggere l'ora che non dover estrarre il classico cipollotto dal taschino). Ovviamente meno pratico di un modello da polso, l'Orologio da taschino è spesso animato da un movimento a carica manuale, esattamente come i modelli dei secoli scorsi, e porta con sé un fascino un po' dandy al ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'daè più di un classico, è uno dei più importanti capostipiti della storia dell’orologeria. Fino alla Prima Guerra Mondiale, infatti, nessun gentleman avrebbe mai pensato che l'potesse essere portato al polso (il salto dità, per imaschili, si deve infatti al Santos, creato da Louis-Francois Cartier per l'amico Alberto Santos-Dumont, pioniere dell'aviazione, alla ricerca di un modo più semplice di leggere l'ora che non dover estrarre il classico cipollotto dal). Ovviamente meno pratico di un modello da polso, l'daè spesso animato da un movimento a carica manuale, esattamentedei secoli scorsi, e porta con sé un fascino un po' dandy al ...

Non con in mano uno smartphone da consegnare a un cavernicolo; piuttosto, con un orologio da taschino da regalare a un filosofo greco.

Ma cosa direbbe, alle forze politiche, Sir Winston Churchill in quest'ora resa cosi buia: nulla! Prenderebbe il suo orologio da taschino per controllare l'orario, dare corda, accostarlo all'...

Nel mirino degli investitori le aree inutilizzate da tempo. Urban center, cabaret e un ascensore per raggiungere nuovi percorsi panoramici.

Nel mirino degli investitori le aree inutilizzate da tempo. Urban center, cabaret e un ascensore per raggiungere nuovi percorsi panoramici.

