IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 15 febbraio 2021)settimanali puntate Ilda lunedì 22 a venerdì 26: Cosimo e Gabriella, tornati dal viaggio di nozze, vanno a stare a Villa Bergamini. Vittorio teme che Umberto riveli a Marta che Federico è suo fratello. Dora non si sente adatta per fare la capocommessa e Vittorio deve dunque pensare a un nuovo ingaggio. Maria deve lasciare la casa in cui stava e ne cerca un’altra con urgenza; se non la troverà potrebbe dover tornare in Sicilia! Ludovica ha ricevuto un nuovo avvertimento dal Mantovano, del quale evidentemente non si è affatto liberata. Federico sta seriamente pensando di dire la verità a Marta, ma Adelaide è contraria… Agnese vuole aiutare Maria a cercare casa, anche coinvolgendo Don Saverio. Sia Federico che Umberto intendono dire la ...