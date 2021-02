Grande Fratello Vip 5, il primo bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri sera tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è arrivato il primo bacio, complice la serata di San Valentino i due concorrenti si sono abbracciati sul letto e baciati a stampo. primo bacio a stampo tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: ieri sera durate la serata di San Valentino tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è arrivato il gesto che potrebbe mettere fine alla relazione tra l'attrice siciliana e il fidanzato Giuliano. Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zenga ha detto che Rosalinda Cannavò corrispondeva al ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri sera traè arrivato il, complice la serata di San Valentino i due concorrenti si sono abbracciati sul letto e baciati a stampo.a stampo tra: ieri sera durate la serata di San Valentino tra i due concorrenti delVip 5 è arrivato il gesto che potrebbe mettere fine alla relazione tra l'attrice siciliana e il fidanzato Giuliano. Sin dal suo ingresso nella casa delVip 5ha detto checorrispondeva al ...

fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - Lucreziabertoz4 : RT @103puntifelici: Le Donatella che hanno fatto il grande fratello con Giulia ma non hanno mai preso le sue difese e, anzi, sostengono Tom… - miricordodime : RT @drunkharryx_: Rosalinda e Dayane resteranno comunque la cosa più bella di tutto il nostro grande fratello. #rosmello - LaVitaEunAttimo : RT @prontodayane: la mia vittoria del grande fratello sarà quando torna stefania a casa - dayane mello - Lara85512219 : RT @edoruta: Dayane: “io non lo so, veramente. Non la sopporto. La mia vittoria sarà quando IStefania tornerà a casa. Lì ho vinto il grande… -